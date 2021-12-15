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Шоу-бизнес
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр

"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр

Ольга Бузова сделала важное заявление. Поющая ведущая намерена возобновить работу в скандальном спектакле "Чудесный грузин".
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По имеющейся информации, после отмены во МХАТе постановку хотят восстановить. Об этом ранее сообщил покинувший его Эдуард Бояков. Он не исключил, что спектакль может перекочевать в его новый театр.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова обрадовалась, узнав это известие. По ее мнению, "Чудесный грузин" – шикарная постановка с богатой историей. Кроме того, она напомнила, что спектакль наделал много шума, поэтому на него многие хотят попасть. Ольга Бузова заявила, что готова вернуться в постановку.

Напомним, премьера "Чудесного грузина" состоялась летом этого года. Спектакль резко раскритиковали из-за участия в нем Ольги Бузовой. Звезда сыграла в нем певицу кабаре Беллу Шанталь.

Как писали "Дни.ру", осенью новым гендиректором МХАТа стал Владимир Кехман. Худрук Эдуард Бояков же покинул театр за несколько дней до этого. Кехман объявил о снятии скандального спектакля с репертуара.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о феномене Ольги Бузовой. Он сравнил звезду с американской поп-дивой Мадонной. По словам журналиста, ни одна, ни другая – не профессиональные певицы и актрисы, но имеют как оглушительный успех у публики, так и внушительную армию хейтеров.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2021, 12:28 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

...гость
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Всё понятно,,как "певица" бузова не состоялась,столько бездарных хпитов спела ,раньше были планы,четкий график куда эта идиотка поедет со своими халтурными концертами,была надежда на шоу в Крокусе ,не состоялось НИЧЕГО Теперь решили иэ этой <цензура> сделать актрисуПРАВДА надо везде учиться,,а не прыгать от одной халтуры к другой ,весь год мыкалась по новым шоу,проектам,ВСЁ пустое Одна просьба к пиарщику ХВАТИТ ВРАТЬ ,про "успехи" ,про какие то фильмы в голливуде ,что за ЧУШЬ,понятно хочется чтобы было так вот один и мечтай ,а не надо людей обманывать ,так как это сделали с ЯКОБЫ больной рукой
.
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Столько обманывали о больной руке ,а эта дебилка легко уехала в Тюмень,выступала на сцене ,танцевала ,в бассейне брызгалась водой ,а ведь ты пиарщик столько писал,что у бузовой так все серьезно,что леченье будет длительным,что рука не действует ,что высыхает нагнетал грязный лжец ,и этим ,всех развлекал? хватит пиарщик людей заваливать враньем Команда бузовой одни лжецы,мошенники,ворюги , делают деньги не честным путем ,а спонсор в помощь этим гадам ,Газпром Медиа И тупицой,как ширной прикрываются
.
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Пиаршик если так круто "врешь,"про успехи убогой бузовой ,тогда все её "заслуги" подробно ,где можно прочитать ,увидеть а возможности есть ,каждый может зайти в интернет и найти где дебильная бузова играла в голливуде ,название фильма,актеры,какая роль у этой дуры ,только сам не пиши пиарщик ,ты уже столько вранья преподнес о существе бузовой ,что верить надо только официальным источникам
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