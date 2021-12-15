"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр

По имеющейся информации, после отмены во МХАТе постановку хотят восстановить. Об этом ранее сообщил покинувший его Эдуард Бояков. Он не исключил, что спектакль может перекочевать в его новый театр.
Ольга Бузова обрадовалась, узнав это известие. По ее мнению, "Чудесный грузин" – шикарная постановка с богатой историей. Кроме того, она напомнила, что спектакль наделал много шума, поэтому на него многие хотят попасть. Ольга Бузова заявила, что готова вернуться в постановку.
Напомним, премьера "Чудесного грузина" состоялась летом этого года. Спектакль резко раскритиковали из-за участия в нем Ольги Бузовой. Звезда сыграла в нем певицу кабаре Беллу Шанталь.
Как писали "Дни.ру", осенью новым гендиректором МХАТа стал Владимир Кехман. Худрук Эдуард Бояков же покинул театр за несколько дней до этого. Кехман объявил о снятии скандального спектакля с репертуара.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о феномене Ольги Бузовой. Он сравнил звезду с американской поп-дивой Мадонной. По словам журналиста, ни одна, ни другая – не профессиональные певицы и актрисы, но имеют как оглушительный успех у публики, так и внушительную армию хейтеров.