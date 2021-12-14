"Явно делает это с кайфом": за что звезды ненавидят Корчевникова

Недавно в студии телеканала "Россия 1" появился актер Александр Панкратов-Черный. Он дал Корчевникову интервью, рассказав откровенно о своей жизни. Однако беседа прошла не так гладко, как хотелось бы. Оказалось, что актера некоторые вопросы ведущего возмутили.
Панкратов-Черный обвинил Корчевникова в том, что тот лезет в "подкожные дела". Причиной такого высказывания стал вопрос о нежелании матери Александра с ним общаться.
Кстати, подобным образом о телеведущем высказывался не только актер. Валерий Меладзе также недолюбливает Корчевникова. По его мнению, Борис делает все возможное, чтобы заставить гостей раскрывать тайны личной жизни. Певец уверен, что Корчевников получает удовольствие, смакуя различные звездные подробности. "Делает это с кайфом", – сказал Меладзе, подытожив тем, что никогда не согласится на интервью.
Возможно, Валерий так ненавидит Бориса из-за того, что тот пригласил на передачу его бывшую супругу. Ирина публично призналась в изменах Меладзе с Джанабаевой. Однако женщина отметила, что не держит зла на разлучницу. По ее словам, существование Альбины не мешает ей спать по ночам.