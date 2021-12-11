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Шоу-бизнес
"Хочется ее придушить!": Панайотов спасается от настойчивой жены в другой квартире

"Хочется ее придушить!": Панайотов спасается от настойчивой жены в другой квартире

В 2016 году Александр Панайотов тайно от всех женился на своем директоре Катерине Кореневой. О том, как удается им уже пять лет сохранять крепкий брак, будучи вместе на работе и вне ее, певец откровенно поведал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле, где стал лауреатом.
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"Мы довольно долго притирались друг к другу, – заверил музыкант. – По первости случались у нас и ссоры. Хотя и не серьезные. Просто люди имеют свойство раздражать друг друга. Понятно, что мне что-то не нравилось в Кате, а ей – во мне".

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Рассказал Панайотов и о том, как удается избегать серьезных конфликтов и почему никогда даже не заходит речь про развод. И мыслей таких не было! "Мы просто уважаем пространство и вкусы друг друга, – заверил музыкант. – И соблюдаем субординацию. Очень спасает и то обстоятельство, что у нас есть две квартиры, которые находятся буквально через дорогу. Поэтому у каждого есть свое пространство".

Александр Панайотов. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"

Александр сообщил подробности семейной жизни. "Мы с женой видимся каждый день, то она ко мне приходит, то я к ней, – пояснил музыкант. – Но мне нужно иметь свое творческое пространство, мою личную "берлогу", где хранятся костюмы, ноты, награды". Александр Панайотов. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"

А что может вывести из себя артиста в поведении дражайшей супруги? "Она – Лев по знаку зодиака, поэтому бывает очень настойчивой, – пояснил Саша. – И иногда хочется за это придушить и придавать ее (смеется)". "Но это никогда не удается!" – заметила услышавшая эти признания Катя.

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Александр Панайотов. Фото: Феликс Грозданов/"Дни.ру"
Автор: 11 декабря 2021, 14:22 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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