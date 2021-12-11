"Хочется ее придушить!": Панайотов спасается от настойчивой жены в другой квартире

В 2016 году Александр Панайотов тайно от всех женился на своем директоре Катерине Кореневой. О том, как удается им уже пять лет сохранять крепкий брак, будучи вместе на работе и вне ее, певец откровенно поведал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле, где стал лауреатом.

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