Гузеева призналась в любви к маленьким мужским достоинствам

Гостьей передачи стала 32-летняя Марго, которая ищет себе супруга. Среди требований к потенциальному любимому мужчине гостья студии назвала выдающееся мужское достоинство.
Рассказывая о своих бывших избранниках, девушка объяснила, что у последнего ее возлюбленного оно было маленьким. По словам Марго, ему изменяли все бывшие пассии, из-за чего мужчина впал в депрессию и стал часто прикладываться к бутылке.
Тогда 62-летняя Лариса Гузеева неожиданно заявила, что любит "все маленькое". "Такая прелесть, такая масенькая тютюлечка!", – высказалась теледива.
Напомним, звезда вернулась к работе на телевидении совсем недавно. Долгое время Лариса Гузеева находилась в больнице, мучаясь от коронавируса, а затем восстанавливала организм дома. Сейчас ведущая продолжает вести шоу "Давай поженимся!" в трезвом уме и твердой памяти.
Ранее звезда угодила в скандал из-за слов о покойном Валерии Гаркалине. Теледива заявила, что тот умер от ковида, потому что не вакцинировался. После этого на знаменитость обрушилась жесткая критика. Дочь актера заявила, что Валерий Гаркалин был привит. В итоге Лариса Гузеева попыталась оправдаться за свои слова.