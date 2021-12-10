Одинокому Корчевникову пришлось согласиться на свадьбу с пожилой актрисой

Желание популярного телеведущего найти верную спутницу жизни не является тайной. Вероятно, именно поэтому его личная жизнь уже не раз становилась предметом для обсуждения в беседе с гостями программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". Так произошло и в свежем выпуске шоу, когда в студию Бориса Корчевникова пришла 74-летняя Клара Новикова.
Пожилая артистка не стала далеко ходить и предложила Борису Корчевникову в жены свою собственную кандидатуру.
"Боря не женат, и я себя предлагаю," – с юмором заявила эпатажная Новикова.
В продолжение шутки юмористка отметила, что нынче очень модно, когда женщина старше своего избранника. К тому же, у Клары Новиковой уже есть наряд, в котором можно идти под венец, поэтому устроить этот союз можно довольно легко и быстро.
После такого смелого предложения Борису Корчевникову не оставалось ничего другого, как согласиться на свадьбу. Впрочем, мужчина хоть и дал положительный ответ, но поспешил уйти от щекотливой темы и тут же напомнил юмористке о ее внучке, которую она еще два года назад сватала Корчевникову. Вероятно, сама Клара Новикова уже немного подзабыла о том эпизоде.
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