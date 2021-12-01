Заговорили о сложностях с деньгами у смертельно больной Заворотнюк

До сих пор никто не знает, что происходит в семье Анастасии Заворотнюк. Блогер Виктория Кувшинчикова предположила, что муж актрисы старается больше зарабатывать.

Татьяна Навка и муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев уже несколько лет радуют публику своими выступлениями на открытии ГУМ-катка. В этот раз пара исполнила отрывок из шоу "Лебединое озеро".

Поклонники были рады видеть спортсменов, но в один момент они осознали, что именно в том костюме, в котором выступал брюнет, супруг активно позировал с Анастасией Заворотнюк, когда она еще выходила в свет. Некоторые осудили фигуриста.

"Конечно, всегда легко судить со стороны, говоря о том, что кто-то ведет себя неправильно. Но никто из нас, слава богу, не был на месте женщины, которая получила такой ужасный диагноз, и на месте мужчины, которому приходится теперь тянуть всю семью на себе и создавать еще при этом хорошую позитивную атмосферу в кругу семьи", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виктория Кувшинчикова.

Вероятно, мужу актрисы сейчас нужно много работать. Если Анастасия еще проходит лечение, то денег на него, возможно, уходит очень много. В любом случае, сам он не рассказывал, есть ли какие-то проблемы или нет.

"На мой взгляд, тот факт, что мужик реально начал хвататься за любой проект для того, чтобы хотя бы какие-то финансы принести в дом, – это круто. Он остается делать все во благо этих отношений и во благо финансового положения, потому что все сейчас легло на его плечи. Я считаю, что в данном случае осуждать человека абсолютно не за что", – подытожил блогер.