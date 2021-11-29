Чернышев довел публику до слез напоминанием о Заворотнюк: Танцевал и улыбался

В конце ноября знаменитости собираются вместе, чтобы провести время по-настоящему весело. Они надевают коньки, едят мандарины, пьют горячие напитки, смотрят на роскошную программу, а после катаются сами, собираясь в небольшие группы. Татьяна Навка и ее коллега уже несколько лет радуют публику своими выступлениями в этот вечер.
Пара исполнила небольшой отрывок из нового представления Навки "Лебединое озеро". Поклонники пришли в восторг, но в какой-то момент осознали и одну крайне печальную деталь. Как сообщает "Пятый канал", Петр Чернышев вышел на лед в роскошном золотистом жакете. Он танцевал и улыбался. Когда-то именно в этом костюме супруг активно позировал с Анастасией Заворотнюк.
Многие узнали тот самый образ со сказочных фотографий напротив Кремлевской стены. На кадрах артистка держит в руке небольшую сумку и одета в шубу коричневого цвета. Сама она светится от счастья, а муж нежно обнимает ее за плечи. С тех пор многое изменилось.
Напомним, семья Анастасии Заворотнюк никак не комментирует слухи о ее состоянии. В какой-то момент и Петр Чернышев, и дочь артистки заявили, что не собираются выставлять личное на суд публики. Все крайне уважают близких звезды за такой подход и желают ей крепкого здоровья.