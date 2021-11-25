21-летний сын Заворотнюк показал любовницу: Копия мамы

Наследник онкобольной Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков порадовал поклонников, рассекретив свою избранницу.



Майкл намерен всерьез посвятить себя музыкальной карьере. Парень поделился важной новостью: вышел его первый сингл. Молодой человек презентовал свое детище публике.

Сын Анастасии Заворотнюк основал блэк-метал проект Lepra. Трек "Волчья ягода" уже можно послушать и скачать на всех музыкальных платформах.

Также Майкл признался, что ему помогало несколько человек, в числе которых и его возлюбленная по имени София. Ранее он не раскрывал детали своей личной жизни. Теперь же решил рассекретить свою гражданскую жену (именно так сын звезды назвал избранницу – Прим. ред.). Известно, что девушка работает художницей.

Фото возлюбленной сына Анастасии Заворотнюк появилось у "7Дней". Видно, что София очень похожа на мать Майкла. Примечательно, что недавно старшая дочь знаменитости поделилась редким роликом с братом в Сети. До этого парень старался избегать публичности.

Напомним, что о состоянии больной раком мозга Анастасии Заворотнюк по-прежнему нет никаких новостей. Из-за этого в Сети ходят различные слухи. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" предпочитают не разглашать информацию о ее здоровье.