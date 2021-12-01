Супруга возлюбленного врезала Распутиной после скандала с детьми: Она вас сама грохнет!

Не так давно в эфир вышла программа, после которой Маша Распутина серьезно обиделась на Андрея Малахова. Она сама сообщила, что дочь якобы пришла к журналисту с просьбой сделать выпуск о ее конфликте со сводным братом. Тогда Мария указала, что молодой человек якобы домогался до нее. Мать девушки отметила, что они с Андреем всегда хорошо общались, но он не стал советоваться с ней относительно корректности передачи.
В эфире программы дочь певицы рассказывала о том, как молодой человек якобы приставал к ней и оскорблял ее родительницу. Сам сводный брат Марии даже предоставил продюсерам некоторые кадры, все завершилось дракой родственников, которую смогли разнять лишь охранники.
Теперь вскрылись детали отношений самой Маши Распутиной с супругом. В студии программы "Прямой эфир" появилась женщина, которая сообщила, что все еще является официальной супругой избранника артистки. Она заявила, что брак пары якобы является "купленным", так как артистка якобы заплатила батюшке деньги.
Мать Романа, которого и обвинили в действиях сексуального характера, поддержала сына и набросилась на артистку и ее дочь. Она указала, что Распутина забрала у нее деньги и мужа, а также "воспитала сатану". Женщина указала, что муж уже заявил, что хочет развестись, но она будет требовать, чтобы разделом имущества занялся суд. "Девочка вас сама грохнет", – высказалась Елена.