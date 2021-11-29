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Шоу-бизнес
Яблоко от яблони: истинные причины скандала в семье Маши Распутиной

Яблоко от яблони: истинные причины скандала в семье Маши Распутиной

Антон Беккужев

Антон Беккужев блогер

 Журналист, телевизионный эксперт, ведущий реалити-шоу «ДОМ-2. Остров любви» на ТНТ
Блогер и телевизионный эксперт Антон Беккужев рассказал, почему в семье Маши Распутиной случился разлад.
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Долгое время семья Маши Распутиной считалась идеальной. Артистка много лет счастлива в браке с бизнесменом Виктором Захаровым, вместе с которым воспитывает дочь Машу. Для многих стало настоящим шоком появление наследницы звезды в одном из ток-шоу, где она раскрыла много семейных тайн. Маша Захарова устроила публичный скандал со сводным братом и даже подралась с ним в студии программы. А еще звездные отпрыски рассказали, что на самом деле Маша Распутина никогда не состояла в официальном браке с Виктором Захаровым. Многие осудили дочь артистки за непотребное поведение. Досталось и самой певице, которая получила дозу хейта за плохое воспитание наследницы.

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 Маша Распутина

Маша Распутина певица

На мой взгляд, Маша Захарова – типичный пример "золотого ребенка", выросшего в тепличных условиях. С раннего детства любой каприз девочки исполнялся родителями – у нее было все самое лучшее, дочь звезды училась в частной школе, а затем была устроена семьей в престижный вуз. Родители потакали любому капризу Маши и в финансовом плане обеспечили ее всем необходимым, но очевидно, что душевного тепла, заботы, человеческого внимания девочке явно не хватало. Иначе как объяснить столь ярое желание Захаровой быть на виду, вызывать вокруг себя разговоры и шумиху? Она тем самым словно обращает внимание не только родителей, но и всех вокруг, наследница артистки будто хочет сказать: смотрите все, я тоже личность, я тоже что-то из себя представляю. Увы, пока вызвать ажиотаж вокруг себя у Маши-младшей получается весьма сомнительными способами.

Не исключаю, что все эти годы дочь Распутиной ощущала себя в тени звездной мамы. Хотя очевидно, что девушка тоже обладает амбициями, харизмой, желанием быть на виду. Возможно, у Захаровой появились комплексы из-за частых сравнений с популярной артисткой. Чтобы повысить самооценку, стать более уверенной и достичь мнимой самодостаточности девушка решила, как это принято сейчас говорить, хайповать. Бесспорно, цель достигнута, но какой ценой?

Поражает и позиция самой Маши Распутиной, которая уже прокомментировала скандальное поведение наследницы и дала интервью для одного из интернет-шоу. Во время разговора с журналистом певица неоднократно подчеркнула, что дочь очерняет ее имя, позорит семью. Такое ощущение, что в сложившейся ситуации артистку больше заботит собственная репутация, чем моральное состояние Маши-младшей, ее здоровье, пошатнувшееся после жесткой драки со сводным братом. В интервью Распутина нелестно отзывалась о собственной дочке, тогда какого отношения к маме можно ждать у самой девушки? К сожалению, у членов семьи Распутиной нет взаимного уважения друг к другу, что очень печально. А ведь именно уважение и любовь является главными скрепами в любой семье. Будем следить за развитиями событий интригующей истории, но хочется, чтобы у этой сказки все же оказался счастливый конец.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
29 ноября 2021, 08:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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