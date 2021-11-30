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Шоу-бизнес
"Это ужасно!": Кушанашвили выпорол Распутину в студии ток-шоу

"Это ужасно!": Кушанашвили выпорол Распутину в студии ток-шоу

Известный журналист Отар Кушанашвили разгорячился на публике. Маша Распутина сильно его рассердила.
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Исполнительница хита "Отпустите меня в Гималаи" вновь стала широко обсуждаема, поскольку ее дочь и пасынок устроили скандал на телевидении. После громких передач с участием родни Маша Распутина не смогла промолчать. В студии шоу "Прямой эфир" показали обращение певицы, где та объяснила семейные проблемы.

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Маша Распутина певица

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Гости программы бурно отреагировали на высказывания артистки, далеко не всех устроила ее высокомерная позиция. Блондинка будто бы напросилась на жесткую критику, расхваливая себя и принижая окружающих. Грузинский журналист Отар Кушанашвили взял на себя роль строгого судьи и практически выпорол звезду, оперируя словами.

"Она называет своего ребенка человеком с задержкой в развитии. Упрекнуть кровинушку свою, что она умственно недоразвита, даже если бы это было так — это ужасно!" — выразился телеведущий про Машу Распутину.

Отар Кушанашвили разнес певицу в пух и прах. Он считает странным, что Маша Распутина видит себя суперзвездой в 2021 году. По мнению критика, поезд артистки давно ушел. Даже в прошлом, как полагает журналист, звезда не была дико популярна по сравнению с коллегами. Мужчина уверен, что Маша Распутина не могла сравниться с Аллой Пугачевой и Софией Ротару.

Напомним, артистка села в кресло жюри на шоу "Суперстар! Возвращение". Пользуясь властными привилегиями, Маша Распутина обругала выступление Натальи Власовой с песней "Нежность".


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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 17:44 Источник: Россия 1/"Прямой эфир" ✓ Надежный источник
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