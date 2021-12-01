"Загнали его": Первый канал упрекнули в смерти Градского

Россияне возмущены тем, что руководство телеканала якобы не замечало тяжелого состояния наставника шоу "Голос". Многие убеждены, что именно участие в популярном проекте добило Александра Градского, скончавшегося от инфаркта головного мозга.

Композитор трудился до последнего, несмотря на плохое самочувствие после перенесенного ковида. 26 ноября на Первом канале показали последний выпуск программы с его участием. Через два дня музыканта не стало.

Зрители шоу "Голос" еще пару недель назад забеспокоились за Александра Градского. Они заметили, что наставник плохо выглядит и странно себя ведет. Кроме того, возле его кресла находился вентилятор, облегчающий самочувствие артиста.

Публика недоумевала, почему Александр Градский все еще приезжает в Останкино на съемки, а не вплотную занимается своим здоровьем. После кончины звезды вопросов к руководству Первого канала у коллег и поклонников певца лишь прибавилось. Многие пришли к выводу, что именно участие в шоу "Голос" добило мэтра.

Свояченица знаменитости Марианна Вертинская заявила, что видела на экране, как композитору однажды стало плохо. Она напомнила, что Александр Градский странно склонил голову и заговорил высоким голосом. Женщина не понимает, как этого не замечали сотрудники программы. "Как будто бы загнали его", — считает Вертинская.



Артистка Елена Коренев разделила ее мнение. Она отметила, что музыкант с трудом разговаривал и дышал. У него явно не было сил. Некоторые говорят о смерти Александра Градского намного жестче. Так, журналист и ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина заявила о том, что нельзя игнорировать вину Первого канала в произошедшем. Она считает, что руководство заставило тяжелобольного исполнителя "развлекать публику".