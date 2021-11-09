"Столкнулся с неверием людей": Ефремов решился откровенно рассказать о ВИЧ-инфекции

В Москве и Волгограде начались съемки семисерийного проекта "Кинопоиска" под названием "Нулевой пациент" Никитой Ефремовым в главной роли. Режиссерами драмы выступили Сергей Трофимов ("Вертинский") и Евгений Стычкин ("Контакт»").
СССР, 1980-е годы. В детской больнице города Элиста происходит первая в стране крупная вспышка ВИЧ: заражены более 70 детей и несколько взрослых. Теперь всем — врачам, пациентам, родственникам — нужно сохранить человеческое достоинство перед лицом страшной болезни, от которой пока нет лечения.
33-летний Никита Ефремов в этом сериале играет врача-эпидемиолога Дмитрия Гончарова. Он объяснил, почему решился на откровенный разговор о страшной болезни.
"Эта история произвела на меня очень мощное впечатление — история огромной страны, рассказанная через судьбы людей, – говорит Ефремов. – Мой персонаж — врач, который занимался этой темой еще до начала событий. Он осознавал, что будет эпидемия и пора бить тревогу, но столкнулся как с тотальным сопротивлением системы, так и с неверием людей. Мне видится наш проект скорее как художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Мне важно максимально уважительно отнестись к тем, кто стал участником этих страшных событий".
Напомним, Никита Ефремов – внук актера Олега Ефремова и сын находящегося сейчас за решеткой актера Михаила Ефремова от брака с филологом Асей Вороьевой.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин