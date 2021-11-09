"Уважительная причина": Киркорову с детьми не позволили вернуться в Россию

После концерта артист вместе со своими наследниками планировал вернуться домой, однако его планы были полностью нарушены. В своем инстаграм-аккаунте певец рассказал, что его с детьми просто не посадили на самолет из-за того, что у них не было на руках результата ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие заболевания. По мнению Филиппа Киркорова, виноват в этом туроператор, который не предупредил его о требованиях авиакомпании.
Из-за того, что артисту не позволили вернуться в Россию, его детям – Мартину и Алле-Виктории пришлось пропустить начало занятий.
"Пропустили школу, но у нас уважительная причина," – оправдался звездный отец.
Позже король российской поп-музыки показал в Сторис, как сам занимается со своими наследниками английским языком, чтобы немного наверстать упущенное.
В качестве извинений туроператор предоставил звездной семье виллу на сутки. Сам же артист отметил, что попробует улететь в Россию из Абу-Даби, где действуют другие правила.
Напомним, что во время выступления в Дубае с Филиппом Бедросовичем случилась настоящая беда: голос короля поп-музыки неожиданно вышел из-под контроля, после чего у мужчины произошла паническая атака. Ранее "Дни.ру" рассказывали о причинах трагедии Филиппа Киркорова.
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