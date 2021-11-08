"Где мои шестнадцать лет?": Буйнов пожаловался на потерянные сантиметры

71-летний артист обратился к парню в своем инстаграм-аккаунте и опубликовал серию семейных фото. Александр Буйнов констатировал, что годы летят слишком быстро, и вот уже его внук стал взрослым.
"Жених епрст", – эмоционально высказался исполнитель. "Эх, где мои шестнадцать лет... и мои сто восемьдесят сантиметров?", – пошутил Александр Буйнов. Отметим, что Саша после девятого класса поступил в Московское президентское кадетское училище имени Шолохова.
Артист признался, что очень горд за своего внука. Поклонники поддержали звезду в комментариях. Они присоединились к поздравлениям и отметили, что на деда и внука приятно смотреть.
Напомним, Александр Буйнов был женат трижды. У него есть дочь Юлия и внебрачный сын Алексей. Наследница певца родилась в его втором браке. Женщина гордится своей фамилией. Она даже уговорила стать Буйновым своего мужа, а сына назвала Александром в честь его звездного дедушки. Также у звезды подрастают внучки — двойняшки Дарья и Софья.
Ранее Александр Буйнов рассказал о том, как перенес коронавирус. Артист заболел ковидом несмотря на то, что прошел вакцинацию.
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