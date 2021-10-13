"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову

15 октября Николай Басков отметит 45-летие. Грандиозное торжество должно собрать всех звезд шоу-бизнеса. Будет среди гостей и певец Александр Буйнов. О подготовке к юбилею друга он рассказал за кулисами концерта к 100-летию композитора Арно Бабаджаняна в Кремле.

"Вопрос о том, что подарить Баскову, сложнейший, – считает Александр Буйнов. – Потому что это такой самодостаточный человек и у него есть все! Он делает всегда прекрасные подарки друзьям, поэтому теперь у нас всех будет проблема. Время тяжелое, так что будем думать".

Интересно, что однажды Николай Басков испортил праздник Александру Буйнову. "Он хотел повеселить народ и во время своего очередного выступления взял огнетушитель, который висел у меня в шатре на улице", – вспоминает певец.

Он пояснил, откуда там взялось устройство для тушения очагов возгорания: "Я по гороскопу Овен, а это огненный знак, поэтому я боюсь пожаров и повсюду в доме висят огнетушители".

Но в данном случае огнетушитель сработал не очень вовремя... "На празднике было человек 120 или 150, – вспоминает Буйнов. – Когда Басков ударил огнетушитель об пол, то думал что это будет эффектно и красиво. В итоге же пошла такая хорошая пена! Он этим дерьмом залил все столы, все вечерние платья у дам! Гости вышли на улицу и всем было ужасно смешно. Правда, есть было нечего и пришлось столы накрывать заново – уже в доме".