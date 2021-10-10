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Шоу-бизнес
"Начинают бить": Буйнов поделился страшным откровением

"Начинают бить": Буйнов поделился страшным откровением

Александр Буйнов рассказал о том, как перенес коронавирус.
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Вирус подкосил многих российских знаменитостей, для кого-то последсткия стали фатальными, многие приходят в себя до сих пор. Буйнов заболел новой инфекцией несмотря на то, что прошел вакцинацию. Он поделился довольно страшным откровением о том, как проходила болезнь. По словам музыканта, состояние крайне неприятное. "На тебя надевают мешок, заполняют пылью и начинают бить тебя лопатами", – так описал артист свои ощущение от перенесенного недуга.

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 Александр Николаевич Буйнов

Александр Николаевич Буйнов певец, музыкант

Сам Александр Николаевич предполагает, что подхватил вирус на съемках картины "Жизнь продолжается!". Буйнова заверили, что вакцинация очень хорошо сказалась на течении болезни. Если бы 71-летний артист не сделал прививку, мог бы переносить болезнь гораздо тяжелее, вплоть до реанимации и ИВЛ.

Ранее Александр Буйнов удивил поклонников своим внешним видом. Артисту уже восьмой десяток, но ему удается сохранять молодость и бодрость духа. Поклонники недоумевают, как у него это выходит. Александр Николаевич признался, что никакого секрета у него нет, он просто доверяет своему организму.

Певец признался, что журналисты требовали показать шрамы от пластики еще много лет назад, но он не смог удовлетворить просьбу, так как следов просто нет. За внешним видом Буйного следит его жена – профессиональный косметолог.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 11:05 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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