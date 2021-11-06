Оплеванную дочерью Сябитову затравил народ: Дурдом

Роза Сябитова на днях появилась в программе "Модный приговор". Выпуск с ее участием стал очень резонансным.

Дочь телесвахи Ксения решила, что ее мама одевается немодно и безвкусно, поэтому и обратилась в передачу к Александру Васильеву и Эвелине Хромченко. По словам девушки, у Сябитовой совсем нет вкуса, она буквально прилюдно оплевала мать за неудачный гардероб, но ведущие с ней не согласились и не нашли особых проблем в гардеробе Розы. Тем не менее героиню переодели в лучших традициях программы.

Появление ведущей Первого канала в качестве участницы шоу о моде очень не понравилось зрителям проекта. Недавно "Модный приговор" несколько поменял формат и переехал в новую студию. Изменения большинству поклонников пришлись не по вкусу. Более того, в качестве гостей все чаще стали появляться известные люди. По мнению зрителей, "народный суд" перестал быть народным.

В комментариях под видео с Розой Сябитовой началась настоящая травля. Сваху и ее дочь назвали "базарными хамками" и захотели перевоспитать.

"Во что превратили программу. Эвелина и Александр супер как всегда, а все остальное...дурдом какой-то", "Смотреть стало не интересно!", "Очень обидно, что преображают и без того богатых людей, которые могут позволить себе и стилиста, и брендовые вещи", "Роза, как всегда, хамила. Было неудобно за нее. Переодели хорошо. Воспитывать поздно", "Роза вездесущая, всюду лезущая, всем хамящая. Вот зачем она нужна была?", "Грубо ответила, а ещё ведущая", – возмутились зрители.