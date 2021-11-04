"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева

Светлана Немоляева откровенно рассказала о том, как переживала смерть любимого супруга.

Александра Лазарева не стало десять лет назад, однако артистка до конца не может справиться с утратой. Супруги прожили вместе 51 год. Светлана Владимировна дала интервью по случаю выхода нового короткометражного фильма с ее участием. Она рассказала, что если бы сын и внуки не окружили ее чрезмерной заботой после смерти Лазарева, она бы не справилась.

Немоляева привела в пример свою маму, которая не смогла пережить уход супруга после 56 лет совместной жизни. Артистка уверена, что повторила бы судьбу родителей, если бы не сын, который возил ее с собой на гастроли. Еще очень помог театр Маяковского, где Немоляева служит уже много лет. Хотя сначала Светлана Викторовна даже не могла выходить на сцену. "После ухода Саши я не могла выйти на сцену, потому что почти все спектакли мы играли вместе", - вспоминает артистка.

Труппа и худрук театра очень поддержали, Немоляеву заняли в спектакле, где она раньше не играла. Роль была не совсем подходящей, но на это закрыли глаза, чтобы поддержать артистку. Семья и репетиции помогли Светлане Викторовне пройти через горе, которое на нее обрушилось Однако она признается, что до сих пор до конца не справилась с потерей.