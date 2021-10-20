"Не стесняйтесь!": Овдовевшую 84-летнюю Немоляеву засняли во время объятий с сексуальным красавцем

3 ноября в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" выйдет короткометражный фильм Александра Котта "ГОГОL-МОГОL". Премьера приурочена к международному Дню осведомленности о стрессе.



Создатель популярных лент "Брестская крепость" и "Спитак" Александр Котт предлагает зрителю задуматься о напряженном ритме нашей жизни на примере истории встречи постоянно занятого взрослого сына с матерью. Наконец-то главный герой нашел время, чтобы пообедать с мамой, он предполагал недолго посидеть в ресторане и вновь побежать по своим делам, но долгое отсутствие общения внезапно заставляет его задуматься, что он совершенно разучился понимать главного человека в своей жизни.

"В наше время многие вещи перевернуты с ног на голову, и то, что мы считаем стрессом, уже норма, а спокойствие – наоборот, стресс", — говорит автор сценария и режиссер фильма "ГОГОL-МОГОL" Александр Котт.

"Для нашего героя главная проблема не в том, что он постоянно в рабочем загоне, и у него нет времени даже подумать о близких, для него стресс — это остановка в его жизненном забеге, встреча с близким, может быть, единственным человеком, который его по-настоящему любит, с мамой. Но именно мама помогает ему остановиться и выдохнуть", – заверил режиссер.

Главные роли в ленте исполняют Анатолий Белый и Светлана Немоляева. По задумке Александра Котта, в кадре должны были появиться очень разные и непохожие актеры, чтобы зрители смогли увидеть, как несоединяемые друг с другом люди становятся близкими друг другу. Актерам, в свою очередь, были знакомы ситуации, с которыми сталкиваются их герои, поэтому они с интересом приняли предложение сняться в фильме.

"Я — сама мама, и сын у меня такой же, — рассказывает овдовевшая 84-летняя Светлана Немоляева. — И мне понятна основная проблема наших героев – как можно чаще видеться. Но при всей любви и сына, и мамы это порой исчезает из поля зрения. Я прочла сценарий, и мне он показался очень занятным, единственное – я видела сложность, как это играть, чтобы не быть однообразной, но это должно было зависеть от актрисы и режиссера. И я сказала Александру: "Не стесняйтесь, направляйте меня. Я люблю, когда делают замечания, и, если они дельные, обязательно стараюсь все выполнять".

Анатолий Белый признался, что волновался перед съемкой со Светланой Немоляевой. ".Но все переживания улетучились, когда я увидел, что в жизни Светлана Владимировна такая же трепетная, открытая, – рассказал он. – Мне запомнились съемки сцены нашего прохода по саду, когда мы должны были идти под ручку, оживленно беседовать, вспоминать детство моего героя. Я подставил руку, моя партнерша крепко вцепилась за мой локоть, и когда звучала команда "мотор", я брал на себя инициативу, начинал что-то рассказывать, махать руками, а Светлана Владимировна на улыбке, как требует ее роль, повторяла одно и то же: "Толя, главное, чтобы я не упала, держите меня, пожалуйста". Это было смешно и трогательно".