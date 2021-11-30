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Шоу-бизнес
"Наконец-то помер": не успевшую похоронить Градского вдову публично унизили

"Наконец-то помер": не успевшую похоронить Градского вдову публично унизили

Известный в Сети психолог Вероника Степанова решила "хайпануть" на кончине Александра Градского.
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72-летний артист ушел из жизни всего пару дней назад. Его безутешная вдова Марина Коташенко еще даже не успела похоронить супруга, а уже получает оскорбления в свой адрес. Например, Вероника Степанова публично унизила вдову, предположив, что женщина не может нарадоваться смерти мужа и громко поет в ванной.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

"Наконец-то помер Градский," – язвительно заявила Степанова в одном из видео.

Как сообщил Пятый канал, ожидаемого эффекта от аудитории не последовало. Люди оказались возмущены скандальными заявлениями женщины, называющей себя клиническим психологом. В результате народ стал массово отписываться от этой дамы в соцсетях.

Судя по всему, в своих скандальных высказываниях Степанова намекала на большую разницу в возрасте между Градским и Коташенко. Музыкант действительно был более чем на 30 лет старше своей избранницы. Однако это не помешало влюбленным создать крепкую семью и даже родить двоих детей. Сам Александр Градский жил жизнью примерного семьянина, в публичных скандалах не участвовал и был всенародно любим. Поэтому публика не готова терпеть оскорбительные замечания в адрес его супруги.

Напомним, Александр Градский и Марина Коташенко почти 17 лет прожили в гражданском браке. Всего лишь за месяц до смерти 72-летний артист решился наконец зарегистрировать отношения с молодой возлюбленной.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 20:54 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость905576
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Что происхлжит?? Что это за ублюдки-блогеры и прочая шваль?
Гость911388
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У Степановой и Коташенко одно и тоже мнение о произошедшем. Новообретённая жена выставила счет: "Совал в меня своя обмякший глазированный сырок - теперь расплатись!". Градский, оскорбленный меркантильностью и равнодушием любимой женщины, конечно, как честный человек, сделал все, что от него требовали. Но, вероятно, сердечная рана от внезапного обнаруженного безразличия ускорила уход любимого артиста. Будем помнить как молод Градский был, как искренно любил, как верил он в себя. Ча-ча-ча.
Гость902823
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Зачем вообще обращать внимание на убогих? Ведь если человек непорядочный, злой, завистливый, всех и вся ненавидящий. он всех по себе судит и никогда не поверит в чьи-то положительные качества!
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