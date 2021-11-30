"Наконец-то помер": не успевшую похоронить Градского вдову публично унизили

Известный в Сети психолог Вероника Степанова решила "хайпануть" на кончине Александра Градского.

72-летний артист ушел из жизни всего пару дней назад. Его безутешная вдова Марина Коташенко еще даже не успела похоронить супруга, а уже получает оскорбления в свой адрес. Например, Вероника Степанова публично унизила вдову, предположив, что женщина не может нарадоваться смерти мужа и громко поет в ванной.

"Наконец-то помер Градский," – язвительно заявила Степанова в одном из видео.

Как сообщил Пятый канал, ожидаемого эффекта от аудитории не последовало. Люди оказались возмущены скандальными заявлениями женщины, называющей себя клиническим психологом. В результате народ стал массово отписываться от этой дамы в соцсетях.

Судя по всему, в своих скандальных высказываниях Степанова намекала на большую разницу в возрасте между Градским и Коташенко. Музыкант действительно был более чем на 30 лет старше своей избранницы. Однако это не помешало влюбленным создать крепкую семью и даже родить двоих детей. Сам Александр Градский жил жизнью примерного семьянина, в публичных скандалах не участвовал и был всенародно любим. Поэтому публика не готова терпеть оскорбительные замечания в адрес его супруги.

Напомним, Александр Градский и Марина Коташенко почти 17 лет прожили в гражданском браке. Всего лишь за месяц до смерти 72-летний артист решился наконец зарегистрировать отношения с молодой возлюбленной.