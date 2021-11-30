Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти

28 ноября Россию потрясла страшная новость: не стало Александра Градскиого. Он скончался после инсульта в больнице. Ему было 72 года.
Гражданская панихида состоится 1 декабря в театре "Градский холл". Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.
39-летняя вдова артиста Марина Коташенко, которая стала его женой всего за месяц до его смерти, запретила журналистам присутствовать и снимать репортажи на похоронах Градского. Остается только с ужасом представлять, что будет твориться 1 декабря на входе в театр "Градский холл"...
Напомним, Марина Коташенко прожила с Александром Градским 17 лет в гражданском браке и родила от него двоих детей. Всего за месяц до его смерти женщина настояла на женитьбе. Такую инициативу Коташенко выдвинула после того, как Градский переболел коронавирусом и стал сильно недомогать. Выходит, что жениться его заставили...
При этом как пишет "МК", друзья пары подозревали, что задолго до болезни у Градского и Коташенко испортились отношения, однако теперь история об этом умалчивает. В итоге пара расписалась без торжества, формально.
Коташенко стала четвертой женой Градского. Бывшая жена Ольга Фартышева тоже родила от него двух детей.