Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
партнеры
Вторник
30 ноября
Лента новостей
18:49
Измена принца Уильяма: Подругу Кейт Миддлтон сочли любовницей ее мужа
18:48
"Тридцать один год программе": легендарное шоу "Поле чудес" больше не будет выходить
18:40
Легкость, грация и хрупкие плечи: изменившуюся Волочкову не узнали
18:28
Академик РАН предложил наказать Европу прекращением поставок газа из России
17:44
"Это ужасно!": Кушанашвили выпорол Распутину в студии ток-шоу
17:43
Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти
17:12
Попавший в тюрьму Саакашвили отказался посещать судебные заседания
16:58
Покаялся: Сафронов использовал Градского в корыстных целях
16:40
"Бездушный побрякушник": Прибитый смертью Киркоров плюнул на мертвого Градского
16:15
Названы распространенные ошибки покупателей вторичного жилья
16:09
Политолог Ломов: Запад смеется над рвением Зеленского ускорить процесс вступления Украины в НАТО
16:04
"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти
16:01
Назван лучший сериал 2021 года
15:58
76-летний Дунаевский женился в восьмой раз на молоденькой: Будет четвертый наследник?
15:56
"То с утра, то в темноте": Крутой полез к Баскову шаловливыми ручонками
15:55
"Мужчинки оборзели": Сваха Сябитова списала в утиль низкосортных женщин
15:48
Живет среди мусора и спускает деньги: в кого превратилась бывшая жена-алкоголичка Ефремова
15:40
"И страшненькие, и толстенькие": Лолита объяснилась за выход в неподобающем виде
15:40
"Успел!": перед смертью Градский совершил настоящий мужской поступок
15:12
"Титановый имплант, вылетевший позвонок": как живет пережившая серьезную операцию звезда "Маргоши"
15:03
Драные колготки и искусственные цветы на голове: поймавшая дзен Долина объявила себя самой красивой
15:01
Путин рассказал о последствиях омикрон-штамма COVID-19 для экономики
14:55
Овдовевшего Шаляпина обвинили в убийстве человека
14:49
Кому выпала честь представлять Россию на конкурсе "Мисс Вселенная-2021"
14:37
Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
14:29
"Не дают умереть": Немощное тело Зайцева затаскали по вечеринкам
14:24
"Видна порода": Михалкова показала подросших детей от известного режиссера
14:23
Злая шутка: вдову Кобзона не узнали после странных экспериментов
14:16
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
14:16
Разъяренный Корчевников заявил о причастности к экстренной госпитализации Алферовой: Мы с ног сбились!
14:13
Ксения Собчак с рюкзаком курьера еды за спиной удивила народ
14:09
В Сеть утекло видео с Градским перед смертью: С трудом говорил
13:47
Кому в России положена досрочная пенсия
13:39
"Глазки отекли": Беременная Нюша распухла до безобразия
13:35
Малоимущих россиян обеспечат бесплатным питанием
13:27
Два брака и отношения с пасынком: личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" Алексея Фатеева
13:27
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:21
Намекнул на новую любовницу и сделал операцию на лице: что стало с бывшим мужем Бородиной после развода
13:19
Молодая вдова взвыла через год после смерти Грачевского: Он был адом!
13:15
Вино на троих
13:04
"Пустышка!": Рудковской врезали за статус самой красивой в Москве
12:53
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
12:37
Растолстевшая жена звезды "Великолепного века" рассказала о раздувающихся руках
12:31
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек
12:00
"Я очень страдаю": измученная Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о побеге
11:57
"Будто в тюрьме": Муж Бондарчук дал под дых пронырливой Собчак
11:55
Перенесший коронавирус Лещенко сообщил о желании вакцинироваться: Лучше сохранить жизнь!
11:47
83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности
11:38
Республиканцы в США заблокировали проект бюджета с санкциями против России
11:25
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Антипрививочница Шукшина отказалась от празднования Дня победы: Добровольно впустили клешни фашистской гниды
"Я люблю сосать и ****ться в попу!": сменяющий по пять партнеров за ночь Рома Желудь откровенно о гей-сексе
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Спасибо, что не умер в прямом эфире": ведущая об издевательствах Первого канала над больным Градским
Скончался супруг Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
Когда Макеева получит первые алименты на сына своего нового мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти

Его заставили: всплыли детали тайной свадьбы Градского за месяц до смерти

Марина Коташенко запретила журналистам снимать материалы на похоронах Александра Градского.
прочитано 1017 раз

28 ноября Россию потрясла страшная новость: не стало Александра Градскиого. Он скончался после инсульта в больнице. Ему было 72 года.

ПО ТЕМЕ

Умер Градский: что будет с "Голосом" после скоропостижного ухода наставника

Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Гражданская панихида состоится 1 декабря в театре "Градский холл". Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

39-летняя вдова артиста Марина Коташенко, которая стала его женой всего за месяц до его смерти, запретила журналистам присутствовать и снимать репортажи на похоронах Градского. Остается только с ужасом представлять, что будет твориться 1 декабря на входе в театр "Градский холл"...

Напомним, Марина Коташенко прожила с Александром Градским 17 лет в гражданском браке и родила от него двоих детей. Всего за месяц до его смерти женщина настояла на женитьбе. Такую инициативу Коташенко выдвинула после того, как Градский переболел коронавирусом и стал сильно недомогать. Выходит, что жениться его заставили...

При этом как пишет "МК", друзья пары подозревали, что задолго до болезни у Градского и Коташенко испортились отношения, однако теперь история об этом умалчивает. В итоге пара расписалась без торжества, формально.

Коташенко стала четвертой женой Градского. Бывшая жена Ольга Фартышева тоже родила от него двух детей.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 17:43 Источник: "МК" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Скорбим...
Пожаловаться Ответить
Не тот человек, чтобы ему можно было навязать. Любил он очень Марину. Человек достойный, порядочный. В профессии просто гений. А вот здоровье свое запустил. Жаль, что рано ушел. Сил жене.
Гость910258
Пожаловаться Ответить
Так может Градскому помогли пораньше покинуть этот мир, раз так тайно окольцевали?
Может это кому - то выгодно?
Гость911258
Пожаловаться Ответить
Новообретённая жена выставила счет: "Совал в меня своя обмякший глазированный сырок - теперь расплатись!". Градский, оскорбленный меркантильностью и равнодушием любимой женщины, конечно, как честный человек, сделал все, что от него требовали. Но, вероятно, сердечная рана от внезапного обнаруженного безразличия ускорила уход любимого артиста. Будем помнить как молод Градский был, как искренно любил, как верил он в себя. Ча-ча-ча.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

83-летняя Ахеджакова об отношениях с 55-летним актером: Много нежности

Артистка много лет знакома с коллегой
Шоу-бизнес

Разъяренный Корчевников заявил о причастности к экстренной госпитализации Алферовой: Мы с ног сбились!

Ведущий возмущен поведением близких
Шоу-бизнес

Овдовевшего Шаляпина обвинили в убийстве человека

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Рассекали со спины, ребра подпиливали": сжираемая раком Симонова рассказала о страхе смерти

Актриса живет в неопределенности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Здоровье

Академик РАН сравнил "антиваксеров" с террористами
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в еще одной стране
Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек

Спорт

Милохин и Медведева не удержались от страстного поцелуя в губы на глазах у всех
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха

Регионы

В Долгопрудном мужчина убил брата гвоздодером
В Челябинске задержали пенсионера за убийство 33-летней давности
В горах Сочи фура сорвалась с обрыва
Под Челябинском посетителя ресторана встретила большая крыса
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+