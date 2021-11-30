"Нужно обратиться за помощью": какой страшный секрет хранит Билан?

Дмитрий Билан наговорил в сторис слишком много. Певица Светлана Панкова проанализировала поведение коллеги.

Дмитрий Билан появился в сторис после скандального концерта, на котором был в странном виде. Некоторые решили, что он вышел на сцену пьяным. Позже артист сам признался, что напился из-за горя, и снял видео, где попытался оправдаться.

Также музыкант заявил, что хранит два страшных секрета. Но он не смог собраться с силами и рассказать, что именно скрывает. Теперь поклонникам остается только догадываться.

"Я думаю, это была интрига, так как он был в состояния аффекта. Либо он сам не осознавал, что имел в виду, потому что у него было очень странное состояние. Я хорошо отношусь к Билану, но сейчас он идет по накатанной. У каждого артиста может быть стрессовое состояние, может, человек перегорел, но это не повод появляться на большой аудитории в таком состоянии. На мой взгляд, он должен нести ответственность вопреки всему. Либо нужно обратиться за помощью", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Светлана Панкова.

Также певица выразила точку зрения по поводу того, что могли чувствовать зрители, пока смотрели выступление своего кумира. По мнению эксперта, из-за кулис ему не надо было вообще выходить.

"Отмени гастроли, перенеси, если тебе настолько плохо. Либо контролируй себя и свои действия. Мое мнение – он действительно расстроился из-за Градского", – подытожила исполнительница.

