Родные осмелились нарушить последнюю волю Градского

Семья, коллеги и поклонники Александра Градского готовятся проводить его в последний путь.

Талантливейший певец и композитор ушел из жизни 28-ого ноября после кровоизлияния в мозг. Сегодня стало известно о том, что прощание с покойным состоится 1-ого декабря в 11:00 в театре "Градский холл". После этого Александра Борисовича похоронят на Ваганьковском кладбище столицы, однако последняя воля покойного была иной.

Как сообщают "7 Дней" со ссылкой на некоторые другие источники, артист хотел быть похоронен рядом со своим родителями – на Кузьминском кладбище. Судя по всему, это было крайне важно для музыканта, однако родные осмелились нарушить его последнюю волю. Что стало причиной такого решения, неизвестно. Вероятно, у родственников композитора возникли какие-то препятствия с поиском подходящего места для погребения.

Напомним, 72-летний Александр Градский в последнее время чувствовал себя нехорошо. Но даже несмотря на проблемы со здоровьем, артист продолжать активно работать на шоу "Голос", стремясь выполнить свою миссию наставника до конца. В минувшую пятницу Александру Борисовичу стало совсем плохо и его экстренно доставили в больницу. Почти двое суток медики боролись за жизнь знаменитого пациента, но спасти его так и не смогли.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Путин обратился к народу после ухода Александра Градского.