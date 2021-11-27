"Лучше голодной останусь": Друзей Заворотнюк умоляют дать в долг на ее лечение

Уже несколько лет подряд звезда "Моей прекрасной няни" борется за жизнь с тяжелой болезнью – раком головного мозга. Поклонники очень поддерживают артистку, хоть после известия о болезни она и полностью пропала из поля зрения. Зато ее дочь Анна в последнее время стала активно вести свой блог, где делится моментами из своей жизни. Состояние матери девушка не комментирует, но произошедшая ситуация перешла всякие границы.
Анна Заворотнюк рассказала, что мошенники решили спекулировать на болезни Анастасии и похитить деньги у друзей семьи. Сразу нескольким близким пришло сообщение якобы от Анны с мольбой занять крупную сумму на лечение артистки. Одна из подруг девушки повелась на обман и перевела злоумышленникам 50 тысяч рублей.
Дочь артистки очень больна ранила эта ситуация, она решила поделиться историей с подписчиками. Анна отметила, что не берет деньги в долг, но если произойдет крайний случай, она попросит лично или по телефонному звонку. "Я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь", – заявила девушка.
Поклонники поддержали младшую Заворотнюк, отметив, что ситуация очень неприятная, а также поделились своим опытом. "Надавили на больное. Это ужасный поступок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я перевела 100 тысяч, банк платеж не отозвал, полиция до сих пор ищет", "Поражаюсь таким бессердечным людям, которые ищут легкий, но абсолютно гадкий способ заработка денег!", "Сейчас эти твари такие вещи жуткие придумывают", "Я была в замешательстве и случайно реально перевела через фишинговый сайт деньги", – написали комментаторы.