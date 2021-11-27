Это не онкология: шокирующие подробности смерти дочери Льва Новоженова

В 2019 году умерла дочь Льва Новоженова Александра в возрасте 36 лет. Тогда журналист, убитый горем, на своей странице в популярной социальной сети писал, что ему очень больно из-за случившегося. СМИ же сообщали, что Александра скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.
Спустя два года выяснилось, что это не так. В программе "Однажды..." на телеканале НТВ Новоженов рассказал, что его дочь на самом деле покончила с собой. Больше никаких подробностей касательно этой трагедии журналист не раскрывал. Очевидно, что он до сих с болью в сердце вспоминает тот день.
Лев Юрьевич напомнил, что Александра училась в США, публиковалась в известных изданиях. Является соавтором книги "Эпизоды модернизма. От истоков до кризиса". По словам журналиста, на днях вышло полное собрание сочинений его дочери. В интернет-магазинах появилась книга "Александра Новоженова. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн, искусствоведческие работы".
Напомним, Лев Новоженов был женат четыре раза. В настоящий момент журналист вместе с супругой живет в Москве, а его сын от предыдущего брака – в США. У Александры осталась дочь Ида. По словам телеведущего, его внучка пока не знает, кем хочет быть. Мол, она лишь мечтает зарабатывать большие деньги.