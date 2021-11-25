"Убьет меня за это видео": дочь Заворотнюк тайно выложила кадры с родным человеком

У онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк трое детей. Двое взрослых детей держат в строжайшем секрете новости о состоянии матери, а трехлетняя Мила растет вдали от глаз общественности
Сына Майкла Анастасия Заворотнюк родила в 21 год от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Парень почти не ведет соцсети и не появляется в блоге у родственников. Именно поэтому поклонникам стало ужасно интересно, чем он сейчас живет, и как выглядит.
Дочь Анастасия Заворотнюк Анна по просьбе поклонников показала брата в своем "Инстаграм". На видео 21-летний молодой человек играл на электрогитаре.
Анна отметила, что Майкл заехал на днях к ней в гости. Когда он играл на музыкальном инструменте, она сняла его на видео. Как призналась дочь Заворотнюк, она опубликовала кадры тайно.
"Он меня убьет за это видео", – написала Анна в "Сторис". Также она отметила, что брат виртуозно играет на гитаре.
Стоит отметить, что Майкл Стрюков сейчас зарабатывает на жизнь музыкой. Он дает платные уроки, а также изучает право в МГИМО. Раньше сын Анастасии Заворотнюк мечтал стать актером, но потом, видимо, передумал.