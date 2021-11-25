"Убьет меня за это видео": дочь Заворотнюк тайно выложила кадры с родным человеком

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала видео, на кадрах которого предстал ее брат Майкл.

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Сына Майкла Анастасия Заворотнюк родила в 21 год от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Парень почти не ведет соцсети и не появляется в блоге у родственников. Именно поэтому поклонникам стало ужасно интересно, чем он сейчас живет, и как выглядит.

Дочь Анастасия Заворотнюк Анна по просьбе поклонников показала брата в своем "Инстаграм". На видео 21-летний молодой человек играл на электрогитаре.

Анна отметила, что Майкл заехал на днях к ней в гости. Когда он играл на музыкальном инструменте, она сняла его на видео. Как призналась дочь Заворотнюк, она опубликовала кадры тайно.

"Он меня убьет за это видео", – написала Анна в "Сторис". Также она отметила, что брат виртуозно играет на гитаре.

Стоит отметить, что Майкл Стрюков сейчас зарабатывает на жизнь музыкой. Он дает платные уроки, а также изучает право в МГИМО. Раньше сын Анастасии Заворотнюк мечтал стать актером, но потом, видимо, передумал.