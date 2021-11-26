Кухня в 55 квадратов и люстры как в театре: Как живет Гузеева в особняке за 60 миллионов рублей

Лариса Гузеева более 20 лет живет в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Супруг ведущей зарабатывает очень хорошо. Он возглавляет Федерацию рестораторов и отельеров России, а также преподает.
Да и сама Лариса Гузеева не отстает от мужа. Она никогда не сидит без дела и даже в эпоху пандемии коронавируса все время на передовой шоу-бизнеса.
Несколько лет назад Игорь Бухаров построил коттедж в населенном пункте Куркино на северо-западе Москвы. Площадь особняка составляет 270 квадратных метров6 а стоит он порядка 60 миллионов рублей.
Особняк стоит на участке в десять соток. К строению прилегает стильная веранда, а в самом доме несколько спален и санузлов. Просторная кухня площадью в 55 квадратов отделана в викторианском стиле. На потолке там висят хрустальные люстры как в театре, а стены раскрашены вручную.
Вся мебель из натурального массива дерева, столешница сделана из испанского кварцевого камня. Весь особняк утопает в живых цветах.
Также в роскошном доме есть библиотека, в которой красуются книжные шкафы и роскошный обтянутый бархатом бледно-лиловый диван. На втором этаже располагается спальня и рабочий кабинет.