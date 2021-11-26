"Странное решение": изрисованная Долина с цепями оконфузилась

Лариса Долина удивляет поклонников. Необычные образы певицы разобрал стилист Кристина Швец.

Лариса Долина – известная джазовая певица, которая прославилась благодаря своему голосу, таланту и харизме. Несмотря на это, в последнее время ее стали обсуждать из-за совсем других вещей.

Так, несколько месяцев назад исполнительница вляпалась в громкий скандал, обвинив блогера Валю Карнавал в том, что у той нет голоса и слуха. А сейчас блондинка не может перестать менять образы.

Все привыкли видеть Долину в красивых платьях или элегантных костюмах. Свои образы она обычно дополняет дорогими украшениями, аккуратной прической и макияжем. В этот же раз она выложила новый пост, где предстала совершенно в другом свете. Артистка вдруг надела ярко-зеленое платье с вырезом, цепи и рукава с татуировками. А вместо длинных светлых волос – темное каре.

"Хорошо, что в 66 лет хочется меняться и экспериментировать с образами и есть на это запал, энергия и желание", – начала Кристина Швец.

Однако ее, как и многих поклонников, привела в ужас фотография. Стилист считает, что образ не сложился.

"С точки зрения стилистики, очень странное решение потому, что романтичное платье классической формы с татуировками и цепями – это полный диссонанс, дисгармония, не стильно . С одной стороны, тату и цепи, возможно, и выражают характер, но не понимаю при чем тут все элементы образа", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.