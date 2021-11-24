Что случилось? Изменившейся до неузнаваемости Долиной желают здоровья

Лариса Долина поделилась с подписчиками новым снимком.

В последнее время народная артистка сильно изменилась, она похудела и стала выглядеть значительно моложе. В Сети пристально следят за каждым новым выходом Долиной. Лариса Александровна поделилась фото со съемок новогодней передачи. Она рассказала, что споет дуэтом с Глебом Матвейчуком, остальное решила оставить в тайне.

Поклонники восхитились новым образом артистки, а также пожелали ей здоровья в комментариях. Фанаты обеспокоены, что плотный рабочий график артистки может не очень хорошо на нем отразиться.

"Прекрасного предновогодний периода. Здоровья. Успехов", "Стройная, красивая, умная женщина, Лариса, здоровья, любви", "Я думаю это было очень красиво! Будем предвкушать!", "Ждем с нетерпением встречи с любимыми артистами!", "Приятно и смотреть и слушать, спасибо вам за ваш труд", "Продуктивного Вам дня! Мира в душе и отличного настроения! ", "Удачи в новогодних огоньках, прекрасных Вам новостей, чудесного настроения, замечательного дня (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Лариса Долина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем прошлом и творческом пути. Артистка рассказала, что в начале карьеры ей помешал закон, из-за которого многих уволили из "Росконцерта" и фактически выгнали из Москвы. На тот момент решение было судьбоносным, но Долиной удалось пройти через это испытание.