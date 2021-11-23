Признавшаяся в чувствах к Путину Долина рассказала о застолье: Пел под баян

Российская певица Лариса Долина дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих слабостях, творческих планах и пристрастиях. Певица призналась, что она старается все время делать что-то новое, в противном случае, если она остановится, то просто умрет.
Лариса Долина рассказала, что страшно боится высоты, полетов и турбулентности. В такие моменты артистка старается поговорить с собой и убедить, что ничего изменить нельзя.
Также Лариса Долина призналась, что ей нравится и всегда нравился "по-мужски" президент России Владимир Путин. Народная артистка России считает российского лидера умным человеком, с которым интересно обсуждать любую тему. Об этом Долина рассказала в ютуб-шоу "Скажи Гордеевой".
Также Лариса Долина добавила, что Владимир Путин "частенько звал" ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз.
"Однажды у нас было такое небольшое застолье после очередного концерта, потом песни пели. Путин пел под баян", – призналась Лариса Долина.
Артистка добавила, что президент великолепно спел композицию "Город над Невой".
В интервью Гордеевой Долина также призналась, что часто соглашается на авантюрные проекты и не боится браться порой за что-то скандальное. Артистка хочет успеть за свою карьеру сделать как можно больше.