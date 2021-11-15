"Стать жертвой": что творится с психикой Гузеевой

Лариса Гузеева не так давно оправилась после коронавируса. Ведущая "Давай поженимся" провела много времени в больнице, но сейчас, по ее словам, она чувствует себя намного лучше. Через какое-то времени после выписки артистка выложила пост, который немного шокировал некоторых поклонников.
"Птицы возвращаются, значит, все у нас будет хорошо", – написала актриса.
Не все поняли, что именно она хотела этим сказать. С одной стороны, это просто красивая метафора, но с другой, Гузеева, возможно, переживает за сложившуюся в мире или в ее окружении ситуацию. В любом случае, сама она ничего по этому поводу не говорила.
"На мой взгляд, копаться в чужом белье недопустимо. Не в моей природе додумывать, что происходит в жизни незнакомых мне людей. Ларисе Гузеевой,если она переживает сейчас сложный период, я искренне желаю поскорее вернуться к привычной жизни", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Елена Князева.
При этом композитор не исключает, что, действительно, звезда могла немного поникнуть из-за COVID-19. Многие после того, как столкнулись с этим недугом, еще долго восстанавливаются не только физически, но и морально.