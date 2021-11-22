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Шоу-бизнес
Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы

Что стало с тремя детьми Анастасии Заворотнюк после болезни мамы

Двое взрослых детей актрисы не рассказывают о состоянии матери, а трехлетняя Мила подрастает вдали от глаз общественности
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Уже несколько лет звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется со страшной болезнью. Актриса пропала с радаров в 2019 году – именно тогда стало известно, что у Анастасии диагностировали глиобластому. Близкие артистки признали, что она проходит лечение, однако до сих пор не рассказывают поклонникам о ее состоянии.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

О страшном диагнозе актриса узнала вскоре после того, как на свет появилась их общая с фигуристом Петром Чернышевым дочка Мила. Девочка родилась в 2018 году – спустя полгода родители впервые показали наследницу в телепередаче. Однако свежие кадры Милы, которой в этом году исполнилось три года, давно не появлялись в Сети.

Отцом двоих старших детей артистки, 25-летней Анны и 21-летнего Майкла, является ее второй муж – бизнесмен Дмитрий Стрюков. Если сын Анастасии предпочитает держаться подальше от соцсетей и не выставляет свою жизнь напоказ, то ее дочь активно ведет инстаграм-аккаунт, где на нее подписаны более 200 тысяч человек. Неудивительно, что Анна привыкла к вниманию – уже в детстве она появилась на экранах телевизоров вместе с мамой.

Наследница актрисы сыграла в сериале "Моя прекрасная няня" юную версию Виктории Прутковской – героини, которую исполняла ее родительница. А уже в 16 лет Анна стала ведущей программы "Достать звезду". Позже Анна уехала в Нью-Йорк и выучилась на продюсера, но вскоре отказалась от работы по специальности. Сейчас девушка активно развивает блог в "Инстаграм".

Старшая дочь артистки Анна Заворотнюк охотно делится подробностями своей жизни в личном инстаграм-аккаунте, но не спешит рассказывать поклонникам ни о матери, ни о младшей сестренке Миле. Кроме того, наследницы звезды не раскрывает имени своего возлюбленного, с которым встречается уже семь лет. Дочь артистки рассказывала, что избранник давно сделал ей предложение, однако после помолвки девушка узнала о болезни мамы. По словам Анны, пока она не готова устраивать праздник.

21-летнего сына Анастасии Заворотнюк Майкла, как и его старшую сестру, нередко сравнивают со знаменитой родительницей. Несмотря на то, что наследник звезды нечасто проявляет активность в соцсетях, под редкими снимками поклонники указывают на его внешнее сходство с матерью.

Майкл окончил школу в 2018 году и, по данным СМИ, поступил в МГИМО на международно-правовой факультет. В своем инстаграм-аккаунте Анна тепло отзывается о брате и рассказывает, что он отличается философским складом ума и тонкой душой. На своей странице в "Инстаграм" молодой человек иногда делится кусочками своих стихотворений и роликами со своей игрой на гитаре.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
22 ноября 2021, 11:15 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
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