Заболела после нее: Заворотнюк открестилась от маленькой дочери

В последнее время в информационном пространстве появляются новости только о дочери Анастасии Заворотнюк Анне. Девушка по прежнему не раскрывает подробностей о состоянии онкобольной матери и в основном рассказывает только о себе.
Все уже и забыли, что у Анастасии Заворотнюк есть еще одна дочь, маленькая Мила, после рождения которой она и заболела. Девочка рождена в октябре 2018 года в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Через некоторое время после родов у Заворотнюк обнаружили нейробластому головного мозга. Сейчас об актрисе ничего не слышно, она пропала с радаров поклонников и не выходит на связь.
На днях фанаты спросили у Анны Заворотнюк, мол, а что же Мила? Почему о ней не слышно, ведь малышка, наверное, уже подросла. Ей три года. К тому же, сама Анастасия Заворотнюк публиковала раньше ее снимки в своем "Инстаграм", пока не заболела...
На вопросы о младшей сестре Анна Заворотнюк отвечать не стала. Она словно открестилась от маленькой дочери актрисы и заявила, что это ее жизнь, и когда вырастет, сможет сама решать, публиковать свои фото или нет.
Сейчас Мила живет с матерью, отцом и бабушкой в подмосковном поселке Крекшино. По слухам, Анастасия Заворотнюк стала неузнаваемой. Из-за сильнодействующей терапии у нее изменился взгляд и весь внешний вид.