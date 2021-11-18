"Случилось чудо": Садальский ошарашил фото Заворотнюк в полном расцвете сил

Звезда ситкома "Мо прекрасная няня" пропала с радаров в 2019 году. В Сети всплыла информация, что Анастасия Заворотнюк стала жертвой онкологии, получив диагноз "рак мозга".
Время от времени появляются новые слухи о состоянии звезды, но их правдивость никак не подтверждалась. Что на самом деле происходит с артисткой, сейчас знают только ее близкие, но и они хранят молчание. Многие уже отчаялись снова увидеть Анастасию Заворотнюк в трезвом уме и твердой памяти, но Станислав Садальский поразил известием.
Оказалось, много лет назад он снимался вместе с актрисой в новогоднем фильме "Семейка Триллера". Этот проект заморозили, не успев закончить. Надежды на выпуск картины с Анастасией Заворотнюк безнадежно иссякли. "За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… а вернуть прошлое, сами знаете, нельзя! Но случилось чудо", — сообщил Станислав Садальский.
Благодаря мультипликаторам, кино удалось закончить и совсем скоро его увидят зрители. Актер уточнил, что Анастасия Заворотнюк тоже в нем будет. Станислав Садальский ошарашил россиян кадрами со съемок, где звездная брюнетка предстала в полном расцвете сил.
"Здорово, вот подарок к Новому году", "Обязательно буду смотреть", "Ура! Ждем!" — написали артисту пользователи Сети. Некоторые поинтересовались, как себя сейчас чувствует Анастасия Заворотнюк, но ответ так и не получили.