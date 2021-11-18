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Шоу-бизнес
"Случилось чудо": Садальский ошарашил фото Заворотнюк в полном расцвете сил

"Случилось чудо": Садальский ошарашил фото Заворотнюк в полном расцвете сил

В Сети обсуждают неожиданное событие. Красавица Анастасия Заворотнюк снова появится на экранах.
прочитано 535 раз

Звезда ситкома "Мо прекрасная няня" пропала с радаров в 2019 году. В Сети всплыла информация, что Анастасия Заворотнюк стала жертвой онкологии, получив диагноз "рак мозга".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Время от времени появляются новые слухи о состоянии звезды, но их правдивость никак не подтверждалась. Что на самом деле происходит с артисткой, сейчас знают только ее близкие, но и они хранят молчание. Многие уже отчаялись снова увидеть Анастасию Заворотнюк в трезвом уме и твердой памяти, но Станислав Садальский поразил известием.

Оказалось, много лет назад он снимался вместе с актрисой в новогоднем фильме "Семейка Триллера". Этот проект заморозили, не успев закончить. Надежды на выпуск картины с Анастасией Заворотнюк безнадежно иссякли. "За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… а вернуть прошлое, сами знаете, нельзя! Но случилось чудо", — сообщил Станислав Садальский.

Благодаря мультипликаторам, кино удалось закончить и совсем скоро его увидят зрители. Актер уточнил, что Анастасия Заворотнюк тоже в нем будет. Станислав Садальский ошарашил россиян кадрами со съемок, где звездная брюнетка предстала в полном расцвете сил.

"Здорово, вот подарок к Новому году", "Обязательно буду смотреть", "Ура! Ждем!" — написали артисту пользователи Сети. Некоторые поинтересовались, как себя сейчас чувствует Анастасия Заворотнюк, но ответ так и не получили.


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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 15:35 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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