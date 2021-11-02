Утяшева опустилась после грязной разборки с Кабаевой

Исследовательский холдинг "Ромир" составил топ-10, в котором названы наиболее авторитетные на сегодняшний день, по мнению народа, спортсмены. Возглавил список боец Хабиб Нурмагомедов. На втором месте заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Закрыла тройку лидеров рейтинга Ляйсан Утяшева, опустившаяся на одну строчку.
Четвертую, пятую и шестую позиции заняли тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер, гимнаст Алексей Немов и футболист Игорь Акинфеев. Далее идут хоккеисты Александр Овечкин и Владислав Третьяк. Девятое место у футболиста Артема Дзюбы, а последнее у хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Но более всего в рейтинге потерял футбольный нападающий Артём Дзюба. Он опустился на 8 позиций и таким образом переместился на девятое место.
Рейтинг покинули лыжник Александр Большунов, гимнаст Алексей Бондаренко и боксер Костя Дзю. По данным аналитиков, наиболее читаемыми в СМИ стали материалы Хабибе Нурмагомедове. Также интересны публике были статьи о Татьяне Тарасовой, Ляйсан Утяшевой и Артеме Дзюбе.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева влипла в громкий скандал из-за своего высказывания о судействе на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что израильская гимнастка Линой Ашрам "вырвала победу" у российской спортсменки Дины Авериной. Это высказывание резко осудила коллега спортсменки Алина Кабаева, а также другие знаменитости.
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