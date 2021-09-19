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Шоу-бизнес
Жесткая конкуренция: названа причина разборок Кабаевой и Утяшевой

Жесткая конкуренция: названа причина разборок Кабаевой и Утяшевой

Скандал между именитыми гимнастками Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой никак не стихнет.
прочитано 516 раз

Конфликт интересов произошел у спортсменок на почве профессиональных разногласий. Несправедливое судейство российских гимнасток на Олимпиаде в Токио никого не оставило равнодушным. Особенно активно высказывались члены спортивного сообщества. Не промолчала и Ляйсан Утяшева. Она высказала слова поддержки россиянке Дине Авериной, которую, по мнению общественности, засудили, однако жена Павла Воли отметила мастерство и подготовку израильтянки, которая завоевала "золото".

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Алина Маратовна Кабаева гимнастка

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Такой комментарий Утяшевой не оставил равнодушной ее коллегу по цеху Алину Кабаеву. Спортсменка унизила Ляйсан, сказав, что ее спортивные достижения не позволяют ей оценивать справедливость олимпийских судей. Ведущая "Танцев" достойно приняла удар и не стала вступать в открытый конфликт. Общественность поддержала звезду.

Свое мнение относительно конфликта выразил бизнесмен Илья Бурлаковский. По его мнению, всему виной – жесткая конкуренция. "Ляйсан, как хитрая лиса, умеет грамотно и мудро выйти из ситуации. Она постаралась не обращать внимание на критику, хотя я убежден, что по ее самолюбию заявление Кабаевой все-таки ударило", – считает эксперт.

По его мнению, в шоу-бизнесе очень важно анализировать происходящие события и видеть общую картину. Тот факт, что Утяшева не стала разжигать конфликт, сыграло ей на руку. "Это дало Ляйсан возможность презентовать свой проект и обойти при этом острые углы", – отметил Илья Бурлаковский.

Напомним, Ляйсан Утяшева запускает свое танцевальное шоу "Carmen P.S.", которое стартует уже в апреле этого года.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
19 сентября 2021, 04:28 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Хостць 345098
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Чахожеж так Алиночка вскипела кипятком. Еврейку з Зраиля между прочим Винер тоже тренировала. Или не можемо вспоминаты?
1

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