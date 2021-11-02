"Неоценимая помощь": Врачи выставили за дверь отца покойной Началовой

В конце октября родитель сгоревшей от сепсиса певицы загремел в клинику с подтвержденным ковидом. Отец Юлии Началовой заразился коронавирусом по стандартному сценарию: температура, слабость, кашель. Сатурация показала результат 94% и Виктора Васильевича отправили прямиком на больничную койку.
Поначалу 64-летний мужчина находился в среднетяжелом состоянии, но ему крупно повезло — улучшения не заставили себя ждать. Всего за полторы недели медики поставили его на ноги. Наконец, Виктора Васильевича отпустили из стационара домой, освобождая место для других пациентов. Врачи выставили его за дверь с рекомендациями по восстановлению здоровья.
Пиар-директор Юлии Началовой сообщила добрую весть о выписке в инстаграм-аккаунте. "От всей души хочу поблагодарить врачей 52 больницы, оказавших неоценимую помощь Виктору Васильевичу", — выразилась Анна Исаева. Она отметила, что медикам вручили прекрасный букет цветов, установленный в коробку.
Напомним, пару лет назад назад отцу Юлии Началовой диагностировали рак. О смертельной болезни мужчина узнал за рубежом, когда проходил обследование организма. Недуг удалось выявить на ранней стадии. После продуктивного лечения в Израиле онкология перешла в стадию ремиссии.
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