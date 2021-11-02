"Чтобы было красиво!": Изменившаяся звезда "Уральских пельменей" откровенно об операциях

Ксения Корнева появилась в "Уральских пельменях" в 2015 году. Ее образ полюбился многим зрителям, но с тех пор многое в нем изменилось.

Известно, что сама артистка родилась в Новосибирске. С самого детства она понимала, что ее будущее должно быть связано с юмором. Уже в десять лет маленькая Ксюша играла в КВН. Ее путь оказался непростым. Заработать деньги ей не помогла ни университетская команда, ни Высшая лига. В родном городе будущая звезда все также вела различные мероприятия.

Шесть лет назад она осознала, что пора менять свою жизнь. Тогда звезда "Уральских пельменей" перебралась в столицу. Здесь она стала сперва шеф-редактором канала "КВН ТВ", а затем получила предложение выступать с командой. Этот момент сильно изменил ее жизнь. Ксения Корнева призналась, что тогда была совсем другим человеком.

Яркая брюнетка долгое время не была довольна своими внешними данными. Именно работа с коллегами на телевидении помогла ей принять себя. Ксения отметила, что сейчас старается прислушиваться к гримерам и другим профессионалам, но себя любит такой, какая она есть. Единственное, что смущало ее – неправильный прикус. В последнем интервью артистка рассказала, что уже три года она ходит в элайнерах и очень довольна результатом.

Слухи о пластических операциях Ксения Корнева не комментирует, но поклонники предполагают, что скрывать подобное она бы не стала. При этом сейчас об одной операции юмористка все-таки говорит. Она хотела бы улучшить свое зрение, но времени на это пока найти не может.

