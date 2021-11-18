Сразу плюну ему в лицо: адвокат рассказал о скором освобождении Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев рассказал, когда актер Михаил Ефремов выйдет из белгородской тюрьмы. По словам правозащитника, отбывать наказание осталось совсем недолго.
Напомним, Михаил Ефремов сидит в тюрьме после смертельного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, после чего срок снизили до семи с половиной.
"У него есть все основания выйти на принудительные работы через треть срока. Это через два половиной года с момента ареста", – заявил Пашаев.
Также адвокат добавил, что в случае оформления УДО Михаилу Ефремову придется отсидеть три года и девять месяцев.
Также Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов его фактически предал, поэтому когда актер выйдет из тюрьмы, адвокат ему прилюдно плюнет в лицо. По словам правозащитника, он рисковал репутацией и даже собственной семьей ради того, чтобы защитить Михаила Ефремова. Однако актер повел себя подло и, по словам Пашаева, переметнулся к Добровинскому, а ему фактически заткнул рот.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как Михаил Ефремов отпраздновал свой день рождения в тюрьме. Заключенному актеру прислали тысячи писем и даже деньги.