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Шоу-бизнес
Тонны посылок и деньги от пенсионерок: Михаил Ефремов отметил 58-летие в тюрьме

Тонны посылок и деньги от пенсионерок: Михаил Ефремов отметил 58-летие в тюрьме

Михаил Ефремов отпраздновал день рождения в колонии общего режима в условиях жестких ограничений.
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10 ноября российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за смертельное ДТП, исполнилось 58 лет. День своего рождения актер провел в тюрьме общего режима под Белгородом, где отбывает назначенные ему семь с половиной лет лишения свободы. Там артист просидел уже год.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Михаила Ефремова поздравили родственники, поклонники, друзья и коллеги, и конечно же, сокамерники. Письма с поздравлениями начали слать задолго до праздника.

Адреса места назначения (ИК-4 в Алексеевке) были опубликованы в соцсетях и группах фан-аккаунтов Михаила Ефремова. Все сообщения, отправленные через систему "ФСИН-письмо" заключенным распечатывают.

Как выяснилось, многие посылки, которые отправляли Ефремову ко дню рождения, он так и не получил, так как в колонии есть строгие ограничения – не больше 25 килограммов в месяц. К тому же, сейчас все строго ограничено из-за коронавируса. Хотя поклонники шлют ему посылки тоннами. А некоторые и вовсе присылают ему деньги с пенсии каждый месяц.

Друзья Михаила Ефремова собирались вместе в день его рождения, чтобы отметить праздник. Актер имеет право совершать звонки, так что в день рождения он сам звонил приятелям и родным, чтобы получать поздравления.

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Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Автор: 12 ноября 2021, 15:38 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

комментарии

Ответить:

Гость897741
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Ефремова опознала через дорогу, в темноте, со спины, какая-то продавщица. А так никто, ни камеры, ни свидетели-не видели выходящим именно его из-за руля.Специально потом,конечно, подвели, и он начал удивляться,что это его машина? в таком состоянии? была авария? никто не умер-спрашивал ошарашенный водитель.
Хрюн
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Ему можно всего 25 кг посылок, а остальные тонны остаются начальнику тюрьмы?
Гость896968
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Ну во всей этой истории есть и положительный момент. Появился шанс излечиться от алкоголизма!
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