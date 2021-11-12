Тонны посылок и деньги от пенсионерок: Михаил Ефремов отметил 58-летие в тюрьме

Михаил Ефремов отпраздновал день рождения в колонии общего режима в условиях жестких ограничений.

10 ноября российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за смертельное ДТП, исполнилось 58 лет. День своего рождения актер провел в тюрьме общего режима под Белгородом, где отбывает назначенные ему семь с половиной лет лишения свободы. Там артист просидел уже год.

Михаила Ефремова поздравили родственники, поклонники, друзья и коллеги, и конечно же, сокамерники. Письма с поздравлениями начали слать задолго до праздника.

Адреса места назначения (ИК-4 в Алексеевке) были опубликованы в соцсетях и группах фан-аккаунтов Михаила Ефремова. Все сообщения, отправленные через систему "ФСИН-письмо" заключенным распечатывают.

Как выяснилось, многие посылки, которые отправляли Ефремову ко дню рождения, он так и не получил, так как в колонии есть строгие ограничения – не больше 25 килограммов в месяц. К тому же, сейчас все строго ограничено из-за коронавируса. Хотя поклонники шлют ему посылки тоннами. А некоторые и вовсе присылают ему деньги с пенсии каждый месяц.

Друзья Михаила Ефремова собирались вместе в день его рождения, чтобы отметить праздник. Актер имеет право совершать звонки, так что в день рождения он сам звонил приятелям и родным, чтобы получать поздравления.



