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Шоу-бизнес
"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме

"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме

Анна Заворотнюк ничего не говорит про свою звездную маму. Диджей Никита Райз рассказал, как она может помочь актрисе.
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Уже несколько лет ничего не слышно про Анастасию Заворотнюк. Главная героиня "Моей прекрасной няни" борется со страшной болезнью. К сожалению, врачи и ее близкое окружение никаких комментариев не дает.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Все надеются, что брюнетка идет на поправку и в скором времени выйдет в свет. Однако об этом можно только догадываться. Одна из немногих интернет-площадок, где поклонники мечтают увидеть фотографию или видео любимой артистки – аккаунт в "Инстаграме" Анны Заворотнюк – дочки актрисы.

"Я уверен, дочь Анастасии Заворотнюк ведет активно "Инстаграм" для будущего заработка, чтобы обеспечить себя и помочь маме", – дал свой комментарий Никита Райз.

Молодая девушка постоянно снимает сторис для своих поклонников, где рассказывает об уходе за кожей и телом, путешествиях и просто размышляет на философские темы. Также красотка старается побольше общаться с пользователями Сети в комментариях под своими постами.

"Она понимает, что благодаря аудитории ее мамы, ее блог станет востребованным. Это хорошая платформа для заработка и продажи рекламы. У девочки работает целая команда по контенту, это видно. Конечно делается это, в первую очередь, для монетизации", – подытожил диджей.

Конечно, выводы делать рано. Возможно, наследница знаменитости, действительно, мечтает помочь маме с помощью социальных сетей. Также нельзя исключать тот факт, что эта деятельность просто может приносить ей удовольствие.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 12:13 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Сварог
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А Это кто - знаменитая певица или балерина, может художница??? Поклонники чего у неё есть? Почему не взяла фамилию отца- это никому не интересно и не денежно- лучше на больной матери заработать- Нюрка Стрюкова, правда же?????
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