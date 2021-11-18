"Работает целая команда": дочь Заворотнюк пытается помочь маме

Уже несколько лет ничего не слышно про Анастасию Заворотнюк. Главная героиня "Моей прекрасной няни" борется со страшной болезнью. К сожалению, врачи и ее близкое окружение никаких комментариев не дает.
Все надеются, что брюнетка идет на поправку и в скором времени выйдет в свет. Однако об этом можно только догадываться. Одна из немногих интернет-площадок, где поклонники мечтают увидеть фотографию или видео любимой артистки – аккаунт в "Инстаграме" Анны Заворотнюк – дочки актрисы.
"Я уверен, дочь Анастасии Заворотнюк ведет активно "Инстаграм" для будущего заработка, чтобы обеспечить себя и помочь маме", – дал свой комментарий Никита Райз.
Молодая девушка постоянно снимает сторис для своих поклонников, где рассказывает об уходе за кожей и телом, путешествиях и просто размышляет на философские темы. Также красотка старается побольше общаться с пользователями Сети в комментариях под своими постами.
"Она понимает, что благодаря аудитории ее мамы, ее блог станет востребованным. Это хорошая платформа для заработка и продажи рекламы. У девочки работает целая команда по контенту, это видно. Конечно делается это, в первую очередь, для монетизации", – подытожил диджей.
Конечно, выводы делать рано. Возможно, наследница знаменитости, действительно, мечтает помочь маме с помощью социальных сетей. Также нельзя исключать тот факт, что эта деятельность просто может приносить ей удовольствие.