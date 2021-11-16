Отчаявшаяся Заворотнюк обратилась к народу: Все в подвешенном состоянии

Около двух лет артистка борется с онкологическим заболеванием. Страшный недуг оставил свой отпечаток на всей семье.

Поклонники с самого начала отмечали тот факт, что, в отличие от многих других медийных семей, переживших схожую трагедию, супруг Анастасии Заворотнюк и ее дочь ведут себя крайне корректно. Семья сразу же отметила, что пиариться на фоне болезни звезды не собирается, а детали останутся для самых близких. С этого момента публика начала еще больше уважать Петра Чернышева.

При этом молчание родственников многих возмущает. Переживающие поклонники хотят знать, что происходит со знаменитостью, но им никто не рассказывает. Наследница артистки, Анна Заворотнюк, сейчас активно ведет свой личный блог. Девушка часто общается с поклонниками о жизни.

Анна часто благодарит подписчиков за теплые слова в адрес Анастасии Заворотнюк, но обсуждать ее состояние отказывается. При этом сама она часто рассказывает о своих неприятностях. Недавно ей пришлось ответить на вопрос о событии, которое изменило ее жизнь. Девушка быстро указала, что это болезнь ее мамы, так как после этого жизнь уже никогда не станет прежней.

По словам Анны Заворотнюк, еще до этого молодой человек сделал ей предложение. Она согласилась, но после узнала страшную новость. Тогда все желание организовывать праздник у нее пропало. До сих пор дочь знаменитости не уверена, что готова к свадьбе и веселью с близкими.

