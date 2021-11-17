Страдающая от последствий тяжелой болезни Заворотнюк собралась на странную вечеринку

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно готовится с необычному мероприятию.

Анна Заворотнюк какое-то время назад переболела коронавирусной инфекцией. Тяжелая болезнь прошла, но последствия никак не отпускают молодую женщину. Наследница Анастасии Заворотнюк уже не раз жаловалась на то, что обоняние и вкус так и не вернулись к ней в полном объеме.

Сегодня Анна даже рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что она решила обратиться к лору, чтобы комплексно заняться проблемой отсутствия запахов.

"Вся эта ситуация с последствиями ковида меня напрягает," – призналась знаменитость в Сторис.



Тем не менее, отсутствие обоняния не мешает женщине жить полной жизнью и даже ходить на различные мероприятия. Так в скором времени Анна собирается посетить странную вечеринку в готическом стиле – некий бал с иммерсивными спектаклями.

Дресс-код мероприятия требует от гостей одеться во все черное и дополнить свой образ маской, украшением или головным убором. Анна активно занята подготовкой к балу и уже даже посетила салон вечерних платьев, где примерила несколько оригинальных нарядов.

Известно, что организатором оригинального мероприятия является сын Кристины Орбакайте – Дени Байсаров, который открыл агентство по подготовке необычных шоу и сейчас активно рекламирует этот бал в своих соцсетях.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что опухшая дочь Анастасии Заворотнюк вызвала оторопь.