"Стыд": на вопрос о сексе Корчевникову в голову пришла морковь

Борис Корчевников пообщался с экс-ведущей программы "Про это" Еленой Хангой. Своим вопросом теледива заставила шоумена покраснеть.

В свое время проект об интимной жизни обсуждала вся страна, настолько тогда он казался дерзким. В передаче "Судьба человека" на "России 1" журналистка тоже затронула деликатную тему. Она попросила Бориса Корчевникова ответить на вопрос о сексе.

Елена Ханга потребовала от шоумена назвать несколько синонимов интимного процесса, не используя ненормативную лексику. Теледива Ханга заставила ведущего покраснеть от стыда. Борис Корчевников попытался уйти от ответа, но не тут-то было: звезда была настойчива.

Телеведущий отметил, что не назовет синонимы сексуального процесса, Шоумен заявил, что у него для всего этого есть единственное слово – любовь. Без этого светлого чувства, уверен Борис Корчевников, никакого волшебства не бывает. Также он добавил, что у него на ум приходит слово – морковь, после чего смутился.

59-летняя Елена Ханга же рассказала, что мать не говорила с ней на тему секса. Дело в том, что в СССР на этот вопрос было наложено негласное табу. По словам ведущей, ей все про это рассказали в подъезде.

Знаменитость призналась, что сначала сама очень смущалась на шоу "Про это". К счастью, у него были хорошие активные зрители, которые ее морально поддерживали. Напомним, ранее Борис Корчевников признался, что в детстве влюбился в известную актрису.

