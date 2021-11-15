"Тяжело вспоминать": что испытала дочка Началовой на сцене

Уже несколько дней все обсуждают выступление дочки Юлии Началовой. Музыкант Виталик Мишура рассказал, что чувствовала девочка в тот момент.

Не так давно телезрителей канала "Россия 1" поразил выход дочки Юлии Началовой Веры Алдониной на сцену с участником шоу "Голос" Александром Панайотовым. Тогда наследница знаменитой певицы исполнила песню "Герой не моего романа".

Многие поклонники были рады услышать этот хит снова. Другие же посчитали, что девятикласснице не нужно было выходить на сцену, ведь наверняка она чувствовала себя подавлено, пока звучали ноты, которые раньше пела ее родительница.

"Это очень добрая, но в то же время грустная история. Действительно, выдающейся артистки с нами уже нет, но благодаря своим детям она остается с нами, она поет для нас и она вместе с нами. Это ли не лучшее продолжение жизни? Мы живем, живут наши дети, живет наше творчество, живут наши песни. Если грусть и есть, то она только светлая и хорошая. Так и должно быть", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виталик Мишура.

Музыкант поделился своим мнением о том, что могла испытывать Вера, пока стояла напротив Александра Панайотова. Чувства у нее были, наверное, очень смешанные.

"Да, конечно тяжело. Когда теряем близких людей, нам очень тяжело даже думать о них, вспоминать даже что-то хорошее. Тем самым мы как будто создаем нерукотворный памятник этих самых людей, исполняя их песни. Я думаю, что 14-летняя дочка Юлии Началовой волновалась, как любой человек. Я думаю, что в это же время она испытывала гордость", – высказался он.

Эксперт также заявил, что было бы здорово, если дочка пошла по стомам мамы. Она подарит нам огромное количество своих собственных выдающихся песен. Будет интересно наблюдать за ее дальнейшим творчеством.