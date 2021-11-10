"Цыганка Аза": известный стилист вылил ушат помоев на разряженного Киркорова

Звездный имиджмейкер Ровалс работает со многими российскими и зарубежными знаменитостями. Он делал образы для Джулии Робертс, Лолиты, Тамары Гверцители и многих других. А пришел он к славе благодаря своей общительности и упорству.
Он начал работу со знакомства с ведущей программы "Спокойной ночи, малыши!" Татьяной Судец. Она стала "подгонять" ему контакты звезд. На зарубежный рынок, к примеру, Ровалса вывела обычная борт-проводница, с которой он познакомился в 90-е. Упрямый стилист сторожил Примадонну возле ее подъезда и не боялся идти на риск. Ровалс был единственным стилистом, у которого на Тверской открылся свой салон.
Однажды Жорж Ровалс нелицеприятно высказался о стиле Филиппа Киркорова. Ему не понравился слишком эклектичный и вычурный образ Киркорова.
"Когда он десять колечек надевает, делает вид, что все это – драгоценные камни, а он жадный ужасно, да еще и смешивает Гуччи, Версаче и Баленсиагу – это называется "Цыганка Аза", – заявил Ровалс.
Стилист добавил, что не конфликтует с поп-королем российской эстрады. А с Примадонной он и вовсе никогда не работал, потому что ей слова поперек нельзя сказать.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин