"Петух в попу клюнул": что происходит с Телегиным

Иван Телегин знаменит не только своей спортивной карьерой, но и скандалами с бывшими женами. Ситуацию прокомментировал психолог Керим Костоев.

Иван Телегин пять лет назад бросил свою беременную жену Евгению Ноур и уже через месяц узнал о беременности его второй жены Пелагеи. Пара три года находилась в браке, в течение которого у них родилась долгожданная дочка Таисия. Позже хоккеист бросил исполнительницу, оставив ее с маленьким ребенком на руках.

Сейчас спортсмен выглядит счастливым со своей третьей супругой. Злые языки поговаривают, что бывший знаменитой певицы оставит потом и ее, как только у них родится наследник.

"Это нередко связано с инфантилизмом человека, его незрелостью. Человек может быть взрослый, 25, 30, 40, 50 лет, но при этом быть незрелым, иметь интеллектуальное развитие и уровень эмоционального интеллекта 14–летнего подростка. Такая незрелость несет за собой страх перед ответственностью. Нередко люди совершают действия по принципу удовлетворения своих внутренних потребностей и инстинктов", – высказал свою точку зрения корреспонденту "Дни.ру" Керим Костоев.

Сексолог также дал четкое объяснение тому, что может повлиять на нападающего "Авангарда", чтобы он перестал пользоваться женщинами и бросать детей. Он уверен, что игрок сборной России еще может измениться.

"Да, вполне. Мужчины имеют свойство расти, развиваться. Нередко мальчики становятся зрелыми, опытными и мудрыми в результате каких-то стрессовых ситуаций. Чаще всего это связано с выходом из зоны комфорта, то есть происходит что-то, что выбивает человека из колеи. Есть такое выражение: "Петух в попу клюнул". Для того, чтобы мужчина рос, ему необходимо находиться в стрессовых ситуациях. Может быть, Телегин живет в достаточно комфортных условиях, может себе позволить жениться раз за разом, разводиться раз за разом и обеспечивать своих детей на расстоянии", подытожил эксперт.