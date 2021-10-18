Бывшего мужа Пелагеи намерены засудить: Должен миллион рублей

В первом союзе Ивана Телегина родился сын Марк. При этом, если с наследницей Пелагеи спортсмен хоть как-то поддерживает связь, то здесь дела обстоят совсем иначе.

Мать мальчика, Евгения Ноур, рассказывала, что в какой-то момент оказалась в тяжелой финансовой ситуации. Тогда из-за пандемии она потеряла работу, и кормить мальчика оказалось просто нечем. Вопрос встал и о жилье, а также об обучении ребенка. По словам бывшей возлюбленной, хоккеист отказался помогать семье.

Спасла Евгению и ее ребенка сама Пелагея. Она узнала, что происходит, после чего сама предложила помощь. Ноур отмечала, что крайне благодарна ей. Теперь они с певицей общаются крайне тесно. Они обе возмущены тем фактом, что в последний раз отец видел малыша, когда ему было несколько недель. Сейчас Марку пять лет.

Евгения Ноур ранее уже подавала в суд на Ивана Телегина. Она потребовала, чтобы хоккеист признал свое отцовство. Оказалось, что и на этом останавливаться Евгения не намерена. Сообщается, что возбуждено новое дело. Бывшая возлюбленная требует от спортсмена около миллиона рублей в качестве задолженности. Она якобы не получила деньги на содержание Марка за три месяца. Теперь представители должны встретиться 21 октября.

Пока Иван Телегин общаться с ребенком не желает. Евгения Ноур утверждает, что, если однажды отец захочет, она будет только рада предоставить ему такую возможность. Известно, что теперь у хоккеиста новая семья. Этим летом он снова женился.

