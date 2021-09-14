Пелагея спасла жизнь брошенному сыну бывшего мужа: Ни еды, ни жилья

Развод Пелагеи с Иваном Телегиным был крайне громким. Однако еще до брака с артисткой спортсмен жил с моделью Евгенией Ноур. Она родила ему сына, а он просто ушел.

Ивана Телегина точно нельзя назвать примерным отцом. Уже дважды он бросил роскошных и преданных ему женщин с детьми на руках. Теперь он окунулся в новые отношения с Марией Гончар. Однако призраки прошлого не отпускают знаменитость. Хоккеист делит имущество с певицей, а также решает вопрос об алиментах на сына Евгении Ноур. Долгое время она молчала, но во время пандемии ситуация стала критической. Она потеряла работу.

Евгения рассказала, что Иван последний раз общался с сыном около пяти лет назад. Она всегда была за то, чтобы у Марка был отец, но папа никогда не интересовался наследником. Она отметила, что изначально не планировала судиться с бывшим возлюбленным, но мальчику скоро в школу, а денег у нее нет. Около полугода назад она обратилась к спортсмену с просьбой помочь ей, но сейчас он полностью перестал давать деньги на малыша.

"Не на что снимать квартиру, нет денег на еду и обучение", – пожаловалась Ноур. Неожиданно для многих единственным человеком, который помогает ей с Марком оказалась Пелагея. По словам Евгении, если бы артистка не предложила ей свою поддержку, они с сыном "оказались бы на улице". Теперь она намерена отсудить у Ивана Телегина необходимую сумму для того, чтобы содержать Марка.

Евгения Ноур рассказала, что певица поддержала ее решение обратиться в суд. Модель якобы пыталась решить все вопросы мирным путем, но хоккеист игнорирует ее сообщения. Она рассказала, что не считает знаменитость "разлучницей", а сейчас они достаточно тесно и много общаются.

